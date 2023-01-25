В феврале 2023 года жителей Башкирии ждут четыре выходных дня подряд

В феврале текущего года жители Башкирии, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, отдохнут четыре дня подряд

В феврале текущего года жители Башкирии, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, отдохнут четыре дня подряд. Это связано с празднованием дня защитника отечества.

Жители республики отдохнут с 23 по 26 февраля – с четверга по воскресенье. Нерабочая пятница 24 февраля образовалась за счет того, что на эту дату был перенесен выходной день 1 января, выпавший в этом году на воскресенье.

Всего в последнем месяце зимы 28 календарных дней: 18 будут рабочими (17 полных и один сокращенный), десять – выходными.