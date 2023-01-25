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НовостиОбщество25 января 2023 7:00

В Башкирии мужчину отбросило в стену здания после взрыва тракторного колеса

В больнице пострадавшему диагностировали сочетанную травму
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском поселке Чишмы на территории шиномонтажного предприятия пострадал 53-летний мужчина: его отбросило в стену после взрыва тракторного колеса при демонтаже

В башкирском поселке Чишмы на территории шиномонтажного предприятия пострадал 53-летний мужчина: его отбросило в стену после взрыва тракторного колеса при демонтаже

В башкирском поселке Чишмы на территории шиномонтажного предприятия пострадал 53-летний мужчина: его отбросило в стену после взрыва тракторного колеса при демонтаже. Инцидент произошел 17 января. Об этом сообщил Гострудинспекция республики.

– Тракториста-машиниста откинуло в сторону и ударило о стену здания шиномонтажа. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 21 Уфы, где диагностировали сочетанную травму, – передали в ведомстве.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая. Специалисты выяснят обстоятельства и причины происшествия.