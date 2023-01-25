В Башкирии сотрудники интерната поставили на ноги 35-летнюю женщину с тяжелой болезнью

Фото: архив Кумертауского ПНИ

В Башкирии сотрудники кумертауского ПНИ помогли встать на ноги 35-летней женщине со страшной болезнью нервной системы.

В мае 2022 года Анна С. попала в городскую больницу Кумертау. Из-за болезни нервной системы женщина не могла самостоятельно ухаживать за собой после смерти матери. У врачей ушло почти три месяца на то, что стабилизировать состояние Анны. В конце лета женщине помогли оформить документы и перевели отделение интерната в Кугарчинском районе. К тому времени она все еще была прикована к кровати и не могла встать. От этого молодую женщину охватывал ужас.

Анна оказалась в отделении интерната для престарелых. Поэтому заботились о ней не только сотрудники интерната, но и соседи.

- Даже дедушки взялись за ней ухаживать, ведь многим она годилась в дочери и свою отцовскую любовь они буквально обрушили на неё, - объяснили в кумертауском ПНИ.

Восстановление шло очень медленно. Сперва Анне приподнимали часть кровати, чтобы тело привыкло к небольшим нагрузкам. Затем ее начали пересаживать в инвалидную коляску – первое время несчастная теряла сознание из-за низкого давления.

- Тяжело было, конечно, - вспоминает эти времена завотделением ПНИ Елена Винникова.

Благодаря выстроенной программе реабилитации и заботе, сейчас Анна уже может сама переворачиваться, чистить зубы, есть, управлять коляской и даже начинает делать первые шаги.

- Встать. Встать и ходить! Пусть хотя бы первое время с ходунками, с тростью, но самостоятельно, своими ногами, - мечтает Анна.