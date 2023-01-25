В Башкирии ищут пропавшую 22 января 21-летнюю Сабину Салимову

В башкирском городе Салавате пропала 21-летняя Сабина Салимова

В башкирском городе Салавате пропала 21-летняя Сабина Салимова. В воскресенье, 22 января, девушка вышла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщила поисковая организация «Отклик».

Приметы пропавшей: рост – 165 см, худощавое телосложение, рыжие длинные волосы.

Была одета в черную шапку, черную куртку со светлым мехом на капюшоне, синие джинсы и белые зимние кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении девушки Сабины Салимовой, просят обратиться по телефону 8-987-10-60-601 («Отклик») или 02.