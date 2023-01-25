С 1 февраля в Башкирии размер более 40 выплат и пособий увеличат на 11,9%

С 1 февраля в Башкирии, как и по всей России размер более 40 выплат, компенсаций и пособий планируется проиндексировать на 11,9%

С 1 февраля в Башкирии, как и по всей России размер более 40 выплат, компенсаций и пособий планируется проиндексировать на 11,9%. Об этом сообщил региональный Минтруд со ссылкой на пресс-службу федерального министерства.

В частности, увеличатся суммы единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, маткапитала, выплаты ветеранам, страховой выплаты и других мер социальной поддержки. К примеру, размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 587 тыс. рублей – на 62,5 тыс. больше, чем было в 2022 году.

Индексация выплат устанавливается ежегодно исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год (в данном случае этот показатель составил 111,94%).