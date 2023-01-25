Температура воздуха на этой неделе в Башкирии ожидается выше нормы на 1-4°

Средняя температура воздуха в Башкирии на этой рабочей неделе ожидается выше нормы на 1-4° Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя температура воздуха в Башкирии на этой рабочей неделе ожидается выше нормы на 1-4°. Об этом во вторник, 24 января, сообщил региональный гидрометцентр.

– При западном и юго-западном выносе воздушных масс температура воздуха повысится ночью от -11, -16° (при прояснениях -18, -23°) до 8, -13° (при прояснениях до -18°), днем от -6, -11° до -3, -8°, – передали специалисты.

Местами по республике пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возникнет гололедица.

Сегодня днем, 25 января, столбики термометров в регионе покажут -6, -11° (по юго-востоку до -1°). Ветер южных направлений будет умеренным.