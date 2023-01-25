Башкирия получит 6,7 млрд рублей на инфраструктурные проекты

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Башкирия получит более шести миллиардов рублей на инфраструктурные проекты. Об этом на оперативном совещании в главами муниципалитетов заявил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Глава кабмина отметил, что в минувшем году в регионе началась реализация масштабных проектов. Это жилая застройка «Южные ворота» в Уфе, комплексное развитие территории Нефтекамска, вторая очередь инфраструктуры для микрорайона «Забелье» и пр.

Реализация инфраструктурных проектов, по словам главы правительства, позволит обеспечить поступление в казну Башкирии более 61 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, привлечь 643 миллиарда рублей внебюджетных средств, ввести почти восемь миллионов квадратных метров жилья и создать более 26 тысяч рабочих мест.

– Важно обеспечить жесткий контроль за достижением показателей, установленных на каждый отчетный год. Задача по полному и своевременному освоению федеральных средств также остается приоритетной. В 2023 году в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов должно быть освоено порядка 6,7 миллиардов рублей. В том числе по объектам социальной и инженерной инфраструктуры – 1,2 миллиарда рублей. По объектам транспортной инфраструктуры – более 5,5 миллиардов рублей, – заявил премьер.