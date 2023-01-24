Власти Башкирии представили программу по борьбе с бедностью

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Власти Башкирии разработали программу по борьбе с бедностью. О ней в своих социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Как утверждает глава кабмина, власти планируют до 2030 года сократить в регионе долю населения с доходами ниже прожиточного минимума вдвое. В связи с этим правительство разработало программу, которая предусматривает пять задач.

Первая – повышение уровня доходов граждан. Достигнуть этого планируется путем созданием новых рабочих мест и легализации неформальной занятости. Вторая – стабилизация цен на товары и услуги, третья – развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам, четвертая – адресная соцпомощь на основании социального контракта.

Пятой задачей является организация социальной адаптации малоимущих граждан. В ее рамках предусмотрено обучение граждан финансовой грамотности.