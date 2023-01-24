В Уфе врачи спасли новорожденного, мать которого ждала двойню

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В Уфе врачи спасли новорожденного ребенка. Об этом рассказал в своем телеграм-кагале министр регионального здравоохранения Айрат Рахматуллин.

У мамы малыша беременность протекала непросто с самого начала. Ей экстракорпоральное оплодотворение, и она ожидала двойню. Однако на 17 неделе у одного из них выявили грубые пороки развития, который были несовместимы с жизнью. В Москве в федеральном научном центре имени Кулакова специалисты проведена изолированная редукция второго эмбриона. Доктора, помимо этого, обнаружили центральное предлежание плаценты, и это еще больше осложняло и без того тяжелую ситуацию.

На 33-34 неделе пациентка экстренно поступила в отделение патологии беременности №2 Республиканского клинического перинатального центра. Усилиями специалистов за месяц беременность удалось «выходить». Женщину ориентировали на родоразрешение в Москве, но, учитываю ситуация и ее состояние, возможности для перелета не было. На 37 неделе под контролем докторов было проведено кесарево сечение, и на свет появился здоровый мальчишка.

Стоит отметить, что специалисты применяли аппарат cell-saver, что который возвращает потерянную материю кровь, уже очищенной, обратно в ее организм, чтобы свести к минимуму вливание чужеродной плазмы и крови.

– После рождения специалисты отделения анестезиологии и реанимации новорожденных помогли малышу «дозреть» вне утробы мамы, проведя первый этап выхаживания, – рассказал Айрат Рахматуллин.