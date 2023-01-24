В Башкирии вандалы сломали скульптуры и подсветку в ледовом городке

Фото: vk.com/inform_adm

В башкирском городе Салавате вандалы устроили разгром в ледовом городке. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

По словам чиновников, хулиганы на площадке перед ЦДиТ «Нефтехимик» разрушили ледяные «снежинки» и скульптуру, расположенную возле городской ёлки, а также сломали элементы подсветки.

В связи с произошедшим власти города приняли решение полностью убрать «снежинки» и сохранить подсветку. Сам же ледовый городок и каток продолжат работать, как и прежде.