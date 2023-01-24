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НовостиОбщество24 января 2023 16:30

В Уфе закроют парковку возле Конгресс-холла

Ограничения введут уже завтра
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 25 января, в Уфе закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения вступят в силу в 07:00 и продлятся семь часов – до 14:00. Территория будет закрыта в связи с проведением учебно-методического сбора руководства Башкирской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, недавно парковку возле Конгресс-холла «Торатау» закрывали на целый день из-за проведение заседания региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.