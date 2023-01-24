В Башкирии кот устроил пожар в жилом доме

Фото: МЧС по Башкирии

В башкирском городе Салават кот устроил пожар в жилом доме. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

ЧП случилось в жилом доме на улице Гафури. На место произошедшего выехали сотрудники чрезвычайной службы, однако по приезду пожар уже был потушен одним из жильцов лишь одним ведром воды. Оказалось, что пожар случился по вине кота, который опрокинул занавеску на обогреватель.

Сотрудники МЧС призвали соблюдать осторожность и не ставить обогреватели рядом с легковоспламеняющимися предметами, а электрическую технику без присмотра.