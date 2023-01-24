В Уфе из-за пожара из лайфстайл центра «Башкортостан» эвакуировалось 1000 человек

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 24 января, в Уфе произошел пожар лайфстайл центре «Башкортостан». Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

В торговом комплексе сработала автоматическая пожарная сигнализация. Прибыв место ЧП, сотрудники чрезвычайной службы не увидели внешних признаков горения. В ходе обследования территории специалисты обнаружили небольшое задымление в туалете ресторана «Пастернак».

Пожар потушили сами сотрудники заведения еще до приезда МЧС. Руководство ресторана утверждает, что инцидент случился из вспыхнувшего мусора в урне.

К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. До приезда пожарных из комплекса эвакуировались порядка 1000 человек.

В настоящее время МЧС устанавливает причины и обстоятельства случившегося.