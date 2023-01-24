Вел аморальный образ жизни и за детьми не следил: у горе-отца из Башкирии забрали сыновей

Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе по тяжким статьям

Недавно суд лишил родительских прав уроженца Кушнаренковского района Башкирии, бросившего на произвол судьбы своих двоих детей. Оказалось, что мужчина вел аморальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и не заботился о воспитании двоих мальчиков семи и четырех лет.

Известно, что отец перестал участвовать в воспитании детей после того, как его супруга трагически погибла в ДТП. Произошло это в октябре 2021 года – тогда женщину прямо на улице сбила машина, когда она шла по обочине. В итоге, после нескольких дней нахождения в коме, она скончалась в 21-й больнице в Уфе. С тех самых пор мужчина перестал уделять внимание мальчикам, а бремя по их воспитания взвалила на себя его мать.

Кроме того, что мужчина, фактически бросивший своих детей после смерти жены злоупотреблял спиртным, он нередко бил супругу при жизни. По словам соседей, изверг даже заставлял жену заниматься проституцией. Сам мужчина был неоднократно судим, в том числе, за избиение и убийство. Семья стояла на учете как неблагополучная с 2015 года, но вопрос об изъятии детей не вставал, так как мать заботилась о малышах. Она водила их в садик, кормила и одевала. Органы опеки периодически навещали семью и видели, что мать любит своих детей и занимается их воспитанием. Когда ее не стало, ситуация резко изменилась.

В первый раз детей у нерадивого отца забрали в ноябре 2021 года. Но в начале 2022 года мальчики вернулись домой, так как отец, казалось бы, взялся за ум. Он купил детям новую двухярусную кровать и временно перестал пить. Но вскоре у него произошел срыв и в доме у семьи появилась какая-то женщина – собутыльница отца. Позднее мальчиков снова забрали в приют в Чекмагушевском районе, где они находятся и по сей день.

- Наши сотрудники длительное время работали на возврат детей к родителю, но их отец продолжает пить, на работу не устраивается. К детям он приезжает редко, мы сами ему звоним, чтобы мальчики с ним поговорили. Надеемся отдать детей дедушке со стороны матери. Он созванивался с опекой, обещал приехать, но пока его роль в жизни детей под вопросом, - рассказали о судьбе детей «Башинформу» в администрации Кушнаренковского района Башкирии.