Фото: vk.com/elvin_grey

Известный башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, даст для жителей Уфы бесплатный концерт. Об это артист рассказал в своих социальных сетях.

4 февраля, в День зимних видов спорта, в спортивном комплексе «Биатлон» пройдет Первенство России по биатлону. В 14:00 состится торжественная церемония открытия мероприятия, хедлайнером которой и станет Юльякшин.

– Я решил, что в этот день возьму ответственность за настроение на себя. Мы с вами будем петь любимые песни, болеть за своих, попробуем себя в новом виде спорта, а потом снова вместе споем! Все на лыжню с хорошим настроением! Буду ждать каждого, – заявил в своей публикации Элвин Грей.