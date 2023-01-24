В Башкирии 25 января ожидаются снегопады и холода до -25°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 25 января, в Башкирии ожидаются осадки и морозы. Об этом сообщают специалисты Башгидрометцентра.

Прогнозируется облачная погода, в некоторых районах республики выпадет небольшой снег. Ветер будет юго-западный, западный умеренный.

Грядущая ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до -11,-16°, а при прояснении даже до -20,-25°. Днем станет теплее, воздух прогреется до -5,-10°.

Региональный МЧС предупредил об ухудшении погодных условий. На территории Башкирии ожидается образование гололеда, на республиканских дорогах – гололедицы. Также специалисты прогнозируют туман, из-за которого составит 500 и менее метров.