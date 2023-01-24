ВС Башкирии отменил изъятие 2,1 га земли у экс-главы Иглинского района Ришата Исхакова

Суд в Башкирии отменил решение об изъятии у экс-главы Иглинского района республики Ришата Исхакова земельного участка площадью 2,1 га под турбазой «Ташлы»

Верховный суд Башкирии отменил решение предыдущей инстанции об изъятии у экс-главы Иглинского района республики Ришата Исхакова земельного участка площадью 2,1 га под турбазой «Ташлы». Об этом сообщил «Ъ-Уфа».

В 2007 году спорная земля с видом разрешенного использования для размещения кумысного цеха по постановлению администрации района, возглавляемой тогда Исхаковым, была без торгов передана компании «Ташлы» в аренду на 49 лет. В 2013 году права и обязанности арендатора фирма передала уже бывшему чиновнику. Спустя еще семь лет он выкупил у Минземимущества участок за 271,6 тыс. рублей.

Прокуратура в 2022 году подала в Иглинский межрайонный суд иск, в котором заявила, что процедура передачи участка в аренду была совершена с нарушением закона и сделки следует считать недействительными. Надзорное ведомство требовало вернуть землю в собственность региона. Инстанция удовлетворила эти требования.

Исхаков не согласился с решением и подал апелляцию. Согласно жалобе, суд первой инстанции не учел, что участок покупался для использования кумысного цеха, а срок исковой давности был пропущен. Судебная коллегия ВС Башкирии, рассмотрев дело, полностью отказала прокуратуре в иске и отменила решение об изъятии земли.