В Уфе 21-летний парень ограбил прохожего, угрожая ему пистолетом

кадр видео: МВД РБ

В Уфе 21-летний местный житель ограбил прохожего, урожая ему пневматическим пистолетом. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. Об этом 24 января сообщило башкирское МВД.

Инцидент произошел накануне около восьми часов вечера. Как рассказал правоохранительным органам 22-летний потерпевший, к нему на улице подошел неизвестный, который стал угрожать ему похожим на пистолет предметом и требовал отдать мобильный телефон. Грабитель долгое время беседовал с молодым человеком и для убедительности несколько раз выстрелил ему в ноги, а затем, воспользовавшись растерянностью жертвы, забрал гаджет и скрылся. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сумма причинного материального ущерба составила 25 тысяч рублей. В ходе розыска сотрудники полиции в течение нескольких часов нашли и задержали подозреваемого. Он признался в содеянном и сказал, что уже успел сдать похищенный телефон в комиссионный магазин. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое. Сейчас он находится под стражей.