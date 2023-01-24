У прибывшего в Сургут из Уфы самолета обнаружили техническую неисправность

У самолета, прибывшего из Уфы в Сургут, обнаружили техническую неисправность Фото: Алексей БУЛАТОВ

У самолета, прибывшего из Уфы в Сургут, обнаружили техническую неисправность. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел поздней ночью в минувшую субботу, 21 января. В сургутском аэропорту экипаж воздушного судна, прилетевшего из башкирской столицы, доложил о неисправности – неперекладке обоих реверсов в положение обратной тяги. Это подтвердилось и средствами расшифровки.

На воздушном судне были организованы работы для поиска и устранения причин появления неисправности.