В Башкирии осудили 25-летнего жителя, который продавал детализации звонков абонентов

фото: ФСБ РБ

В башкирском городе Сибае вынесли приговор 25-летнему экс-сотруднику оператора сотовой связи Вадиму Халиуллину, который продавал сведения об абонентах и детализацию их звонков. Об этом 24 января сообщила региональная ФСБ.

В 2021 году молодой человек, будучи специалистом продаж и обслуживания в офисе оператора сотовой связи за деньги предоставлял третьим лицам данные об абонентах. Когда это выяснилось, Халиуллина уволили и возбудили против него уголовное дело по двум статьям: о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум с половиной годам условного срока.