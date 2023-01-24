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НовостиОбщество24 января 2023 7:52

В Башкирии осудили 25-летнего жителя, который продавал детализации звонков абонентов

Его приговорили в двум с половиной годам условно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ФСБ РБ

фото: ФСБ РБ

В башкирском городе Сибае вынесли приговор 25-летнему экс-сотруднику оператора сотовой связи Вадиму Халиуллину, который продавал сведения об абонентах и детализацию их звонков. Об этом 24 января сообщила региональная ФСБ.

В 2021 году молодой человек, будучи специалистом продаж и обслуживания в офисе оператора сотовой связи за деньги предоставлял третьим лицам данные об абонентах. Когда это выяснилось, Халиуллина уволили и возбудили против него уголовное дело по двум статьям: о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум с половиной годам условного срока.