В Башкирии за счет инфраструктурных проектов планируется ввести 8 млн кв. м жилья и обеспечить поступление более 61 млрд рублей доходов в местную казну

В Башкирии за счет инфраструктурных проектов планируется ввести 8 млн кв. м жилья, обеспечить поступление более 61 млрд рублей доходов в местную казну, привлечь 643 млрд рублей внебюджетных средств и создать более 26 тыс. рабочих мест. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 24 января сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

В числе крупных проектов были названы жилая застройка «Южных ворот» в Уфе, вторая очередь инфраструктуры Забелья и комплексное развитие Нефтекамска. В 2023 году республика намерена освоить 6,7 млрд рублей инфраструктурных кредитов: 1,2 млрд пойдет на строительство социальной и инженерной инфраструктуры, 5,5 млрд – на транспортные объекты.