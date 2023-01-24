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НовостиОбщество24 января 2023 6:37

Девушки из Самарской области поблагодарили сотрудников ГИБДД Башкирии за помощь на дороге

Машина туристок застряла на дороге в 40-градусный мороз
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

Девушки Самарской области поблагодарили сотрудников ГИБДД Башкирии за помощь на дороге в 40-градусный мороз. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Случай произошел 8 января на трассе Уфа-Челябинск. Во время несения службы инспекторы отдельного батальона ГИБДД республики – капитан Сергей Остряков и старлей Артур Шарипов – заметили на обочине дороги Kia Rio. Они подъехали поближе, чтобы узнать у водителя, не требуется ли их помощь. В салоне неисправной машины находились три туристки из Самарской области. Они несколько часов ждали помощь в лютый холод.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что иномарка не может ехать из-за проблем со сцеплением. Остряков и Шарипов отбуксировали транспорт до ближайшей автозаправки, где девушки смогли согреться. Инспекторы вызвали эвакуатор, чтобы тот отвез машину в сервис, и продолжили нести службу.

Водитель Kiа и ее пассажирки благополучно добрались до дома. Автоледи поблагодарила полицейских за отзывчивость и мужество, назвав их настоящими защитниками.