Девушки из Самарской области поблагодарили сотрудников ГИБДД Башкирии за помощь на дороге

фото: МВД РБ

Девушки Самарской области поблагодарили сотрудников ГИБДД Башкирии за помощь на дороге в 40-градусный мороз. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Случай произошел 8 января на трассе Уфа-Челябинск. Во время несения службы инспекторы отдельного батальона ГИБДД республики – капитан Сергей Остряков и старлей Артур Шарипов – заметили на обочине дороги Kia Rio. Они подъехали поближе, чтобы узнать у водителя, не требуется ли их помощь. В салоне неисправной машины находились три туристки из Самарской области. Они несколько часов ждали помощь в лютый холод.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что иномарка не может ехать из-за проблем со сцеплением. Остряков и Шарипов отбуксировали транспорт до ближайшей автозаправки, где девушки смогли согреться. Инспекторы вызвали эвакуатор, чтобы тот отвез машину в сервис, и продолжили нести службу.

Водитель Kiа и ее пассажирки благополучно добрались до дома. Автоледи поблагодарила полицейских за отзывчивость и мужество, назвав их настоящими защитниками.