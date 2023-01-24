В Башкирии назвали районы с самой высокой убылью населения

В Башкирии назвали районы с высоким уровнем убыли населения в январе-ноябре 2022 года

В Башкирии назвали районы с высоким уровнем убыли населения в январе-ноябре 2022 года. Данные 23 января опубликовал Башстат.

В число районов с самой высокой убылью населения вошли:

– Бураевский: -12,2 на 1 тыс. человек (150 родившихся против 371 умершего);

– Федоровский: -10,7 (83 против 232 умерших);

– Шаранский: -9,9 (146 против 310);

– Стерлибашевский: -9,4: (111 против 256);

– Бакалинский: -9 (188 против 391).

По приросту населения в Башкирии лидируют:

– Бурзянский район: 3 на 1 тыс. человек (231 родившихся против 185 умерших);

– Уфимский район: 2,7 (1 112 против 844).

В целом по республике естественная убыль составила 3,1 на 1 тыс. человек: за 11 месяцев 2022 года в регионе родилось 33,2 тыс. ребенка и скончались 44,5 тыс. жителей.