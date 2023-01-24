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НовостиЗдоровье24 января 2023 4:49

За сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще два человека

С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 978 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 978 человек

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 978 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 978 человек. Об этом 24 января сообщил региональный Минздрав.

COVID-19 за минувшие 24 часа диагностировали 66 жителям. Всего в республике подтверждено более 347,4 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 342,2 тыс. человек, 81 из них выздоровел за сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 1 248 жителей региона: 1 088 лечатся дома с легкой формой заболевания, 140 пациентов лежат в больницах, в том числе восемь зараженных находятся в тяжелом состоянии.