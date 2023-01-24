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НовостиПроисшествия24 января 2023 4:24

В Уфе пьяный водитель Lada Priora устроил ДТП с пострадавшим

Автоавария произошла на улице Комсомольской
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе пьяный водитель легковушки устроил ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

Автоавария случилась вечером 23 января. На улице Комсомольской 37-летний уфимец за рулем Lada Priora при выезде со двора врезался в Hyundai Solaris. Иномаркой управлял 36-летний мужчина. После происшествия он обратился за медицинской помощью.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Водителю Priora провели освидетельствование, которое показало, что он находился в пьяном состоянии – наличие алкоголя на литр выдыхаемого воздуха у него составило 1,166 мг.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В республике за минувшие сутки было зарегистрировано еще семь ДТП, в которых травмы получили семь человек.