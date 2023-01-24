При пожаре в жилом доме в Башкирии ночью 24 января погиб человек

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью 24 января при пожаре в частном жилом доме в башкирском селе Кушнаренково погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в шлакоблочном доме на улице Казанской поступил в службу спасения в 2:28. К прибытию сотрудников экстренного ведомства уже происходило открытое горение внутри здания по всей его площади.

Пожар был потушен к 3:20. В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего жильца – 53-летнего мужчины.

– Огнем значительно повреждены имущество, стены, полы внутри дома, на площади 100 квадратных метров, – передали в МЧС.

В причинах пожара разбирается дознаватель ведомства и следственно-оперативная группа.