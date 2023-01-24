В Башкирии мужчина попал в больницу после попытки растопить печь в бане бензином

В Башкирии 47-летний мужчина попал в больницу с ожогами после попытки растопить печь в бане бензином

В Башкирии 47-летний мужчина попал в больницу с ожогами после попытки растопить печь в бане бензином. Соответствующее сообщение 23 января поступило в МЧС республики от медсестры приемного покоя больницы в Толбазинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Инцидент произошел на территории частного жилого дома по улице Советской в деревне Ишлы Аургазинского района. Пострадавший при растопке печи бензином получил ожоги обеих кистей рук и левой голени. Его состояние оценивается как удовлетворительное. После осмотра мужчину перевели в ожоговое отделение больницы №1 в городе Стерлитамаке.