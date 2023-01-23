В Башкирии средняя пенсия выросла до 18 тыс. рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии размер средней пенсии к ноябрю 2022 года составил 18 042,6 рублей. Это следует из данных опубликованных аналитиками Федеральной службы государственной статистики республики.

Согласно информации аналитиков, к началу последнего месяца осени число пенсионеров в республике составило 1 151 837 человек. Их численность выросла по сравнению с октябрем (1 153 434), сентябрем (1 154 521), августом (1 153 434), июлем (1 154 805) и июнем (1153055).

Количество работающих пенсионеров в регионе составило 176 657 человек. В октябре их было 177 048, в сентябре – 182 653, в августе – 186 445, в июле – 188 657, в июне – 188 301.

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод, что средний размер назначенных пенсий к ноябрю минувшего года вырос, так как данный показатель в октябре составлял 18 017,8 рублей, а в сентябре – 17 978,5 рублей.