В Башкирии на поддержку бизнеса направили почти 1 млрд рублей

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В Башкирии на поддержку предпринимательства направили почти один миллиард рублей. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления респбуликой рассказал министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалов.

По словам чиновника, в минувшем году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии выросло до 128 тысяч, а число занятых в них работниках до 572 тысяч, что на 11,6% выше, чем в 2021-ом.

Количество занятых в МСП также выросло – до 572 тысяч работников. Это на 11,6 процента выше, чем в 2021 году. Объём налоговых отчислений предпринимателей в бюджет республики увеличился на 20 процентов – до 14,8 млрд рублей.

Рустем Афзалов утверждает, что в 2022 году сумма господдержки развития бизнеса составила 974 миллиона рублей.

– По объему привлеченных федеральных средств республика занимает второе место в Приволжье и пятое – среди регионов России. В этом году финансирование увеличили на 7,8% – до 694,5 миллионов рублей, – заявил министр.