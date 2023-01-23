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НовостиЭкономика23 января 2023 19:26

Башкирии на льготное кредитование аграриев выделили 400 млн рублей

Средства предоставлены из федерального бюджета
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: pravitelstvorb.ru

Фото: pravitelstvorb.ru

Башкирии на льготное кредитование аграриев выделили 400 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Как утверждают чиновники, выделенные из федеральной казны средства позволят обеспечить выдачу новых льготных краткосрочных кредитов на общую сумму от шести до семи миллиардов рублей.

Следует отметить, что программа льготного кредитования предполагает получение организациями агропромышленного комплекса кредита сроком до одного года уже по сниженной процентной ставке – от 1 до 5%. Субсидии на ее компенсацию от государства напрямую перечисляются в банки.