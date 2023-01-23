Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе начали подготовку к строительству самой большой школы в городе. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Объект появится Кузнецовском затоне. В настоящее время на территорию продолжается завоз и планировку грунта, уже утрамбовано порядка 160 тысяч кубометров. На площадке работает более 50 единиц техники.

Помимо этого, специалисты разрабатывают концепцию нового учреждения. В школе, как напомнил Ратмир Мавлиев, планируется 2200 мест.