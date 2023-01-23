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НовостиОбщество23 января 2023 18:05

В Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами

Церемонии прощания состоялись в Турбаслах и Иглино
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/guzelnasyrova13

Фото: vk.com/guzelnasyrova13

Сегодня, 23 января, в Иглинском районе Башкирии простились с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

В селе Турбаслы проводили в последний путь 33-летнего Алексея Литвинова. Он родился и вырос Ишимбае, учился в уфимском профессиональном лице №70. У него отаслись родители, жена и шестилетняя дочь.

А в Иглино состоялась церемония прощания с Антоном Пешковым. В 90-е годы он проходил срочную службу, в 2007–2008 годах принимал участие в абхазско-грузинском вооруженном конфликте. Ему было 43 года, у военнослужащего остались мама и младший брат.