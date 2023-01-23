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Средняя зарплата преподавателей Уфимского университета науки и технологий составила 83 600 рублей. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой заявил исполняющий обязанности ректора вуза Вадим Захаров.

– План финансово-хозяйственной деятельности на текущий год старались делать социально-направленным. Увеличена доля гарантированной части заработной платы практически у всех сотрудников, а рост должностных окладов преподавателей составил от шести до 20%. Средняя заработная плата преподавательского состава в новом университете по итогам года составила 218% от средней по региону или 83 600 рублей в абсолютном выражении. Плановый показатель на 2023 год будет не ниже 225% по сравнению с прогнозным значением средней заработной платы по региону или 93 400 рублей в абсолютном выражении. Консолидированный бюджет университета в 2023 году планируется на уровне 7,5 миллиардов рублей, – сообщил Захаров.