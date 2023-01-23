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НовостиОбщество23 января 2023 15:30

Хабиров встретился с родителями погибших в СВО бойцов

Глава Башкирии съездил к ним в Альшеевский район
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

Сегодня, 23 января, глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Альшеевском районе с родителями Айбулата Габдулманова, Руслана Халимова и Рустама Шевяхова, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Трое бойцов были посмертно награждены орденами Мужества. Глава республики поблагодарил их родителей за воспитание сыновей и передал им ордена Шаймуратова. Также Хабиров предложил им пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиодиспансере.

Родители погибших военнослужащих поблагодарили главу Башкирии за оказанную помощь и внимание.