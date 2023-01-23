В Уфе возбудили дело о халатности при расселении аварийного дома

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В Уфе возбудили уголовное дело о халатности при расселении аварийного дома. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно версии следствия, осень 2021 года жилой дом на улице Лермонтова признали аварийным и подлежащим расселению. Износ здания составил более 80%. Однако до настоящего времени местные власти не расселяли жильцов, нарушая тем самым их права и подвергая их жизни опасности.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи устанавливают причины длительного непринятия мер муниципалитетом.

– В ходе расследования действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по своевременному расселению аварийных домов, будет дана правовая оценка, – сообщил СК.