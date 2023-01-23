Минтранс: ожидание автобусов в поселках-спутниках Уфы сокращено до 20 минут

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Среднее ожидание пассажирских автобусов в поселках-спутниках Уфы сокращено до 20 минут. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов.

– По вашему поручению сократили интервалы – от 20 до 30 минут. В межпиковые часы – 40 минут. Раньше было везде 40 минут, сейчас – максимум 30 минут, а так в среднем – 20 минут по всем маршрутам. Дополнительную технику получили, получаю еще, и везде, где были «красные точки» везде сократили [время ожидания автобуса]. Бывает, что до 30 минут доходит из-за того, что в городе затруднения, а так – не более 30 минут, – заявил чиновник.