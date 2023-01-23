В Уфе задержали подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе задержали подозреваемого, который напал в подъезде дома на 10-летнюю девочку. Об этом рассказала пресс-служба регионального следственного комитета.

Происшествие случилось вечером 20 января в подъезде многоэтажки на улице Максима Рыльского. Неизвестный мужчина напал на ребенка, когда та заходила домой. Ребенка спасли жильцы дома, зашедшие в подъезд чуть раньше. Все происходящее записали камеры видеонаблюдения.

Как сообщил СК, получасом ранее случилось аналогичное происшествие с тем же злоумышленником. Мужчина улице, применяя насилие, потребовал от двух 12-летних девочек отдать ему свои мобильные. Одна из несовершеннолетних отдала ему устройство, однако подозреваемый его выронил в том момент, когда за школьниц заступился прохожий.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия и покушение на его совершение». После проведения следственных мероприятий в Калининском районе был задержан ранее судимый за грабеж 26-летний житель Иглинского района Башкирии. Мужчина во всем сознался. Он пояснил, что момент совершения преступления был пьян.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проверяют его причастность к аналогичными преступлениям.