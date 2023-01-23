В соцсетях обсуждают мать троих детей из Башкирии, которая устроила хаос в съемной квартире

Молодая жительница Стерлитамакского района Башкирии устроила беспорядок в съемной квартире и «прославилась» в соцсетях.

Иногда желание подзаработать на сдаче пустующего жилья может привести к неприятным последствиям. Так, жительница Стерлитамака Гузель Щ. в соцсетях рассказала историю о том, что ее квартиру устроила 25-летняя квартирантка с тремя детьми.

- Хотелось бы уберечь людей, которые сдают жилье от недобросовестных квартирантов! Девушка с тремя детьми, слёзно просилась сдать ей квартиру и обещала соблюдать порядок. В итоге прожила месяц. Когда наступило время платить, просила отсрочить. Мы пошли навстречу, - рассказала хозяйка квартиры.

После этого квартирантка якобы прожила ещё семь дней, а потом и просто исчезла, оставив долги по счётчикам, личные вещи и жуткий беспорядок.

Ситуация вызвала общественный резонанс. В комментариях к записи нашлись еще несколько горожан, которые сдавали квартиру этой девушке. Они также подтвердили, что квартирантка не отличается чистоплотностью и может пропасть.