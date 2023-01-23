В Башкирии 24 января прогнозируют снегопады и морозы до -25°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 24 января, в Башкирии ожидаются осадки и сильные холода. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским МЧС.

Согласно данным метеорологов, в регионе будет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах республики выпадет небольшой снег. Ветер будет западный пять-десять метров в секунду.

Грядущей ночью ожидаются морозы. Температура воздуха составит -12,-17°, при прояснении – -20,-25°. Днем станет теплее – -7,-12°.

На участках автомобильных дорог образуется гололедица, а ночью и утром – дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.