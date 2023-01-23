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НовостиОбщество23 января 2023 7:49

В Башкирии экс-завотделением бюро судмедэкспертизы обвинили в присвоении 950 тыс. рублей

Он поручил подчиненным оказывать платные услуги гражданам без оформления документов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Нефтекамске бывшего заведующего отделением судебно-медицинской экспертизы обвинили в присвоении 950 тыс. рублей

В башкирском городе Нефтекамске бывшего заведующего отделением судебно-медицинской экспертизы обвинили в присвоении 950 тыс. рублей

В башкирском городе Нефтекамске бывшего заведующего отделением судебно-медицинской экспертизы обвинили в присвоении 950 тыс. рублей. Против него возбудили уголовное дело. Об этом 23 января сообщила региональная прокуратура – именно ее проверка стала поводом для начала разбирательства.

Как следует из версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый поручил медицинскому персоналу, который оказывает платные услуги по подготовке умерших к погребению, брать деньги от граждан без оформления соответствующих документов. За год ему передали почти 950 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению

Мужчина не признал вину в преступлении. Дело против него будет рассматривать нефтекамский суд.