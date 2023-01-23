За сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще три человека

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 976 человек

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 976 человек. Об этом 23 января сообщил местный Минздрав.

COVID-19 за минувшие 24 часа диагностировали 65 жителям. Всего в республике подтверждено более 347,4 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом почти 342,2 тыс. человек, 52 из них выписались по выздоровлению за сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 1 245 жителей региона: 1 101 лечится дома с легкой формой заболевания, 144 пациента лежат в больницах (состояние девяти зараженных оценивается как тяжелое).