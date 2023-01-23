Хабиров озвучил место Башкирии в национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия по итогам 2022 года заняла 11-е место в Национальном туристическом рейтинге. Об этом в своих соцсетях 23 января сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона пояснил, что рейтинг составлялся по нескольким критериям: безопасность, уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, а также популярность региона. По словам чиновника, за январь-ноябрь 2022 года Башкирию посетили 1,7 млн туристов, в этом году прогнозируется 2 млн.

– Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили наши программы – школьного и промышленного туризма, в рамках «Башкирского долголетия» активно путешествует по Башкортостану наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу, – рассказал глава республики.

Он добавил, что региону по силам войти в десятку национального рейтинга благодаря уникальной природе, богатого культурного и исторического наследия, развитой сети санаториев и горнолыжных центров. Хабиров заключил, что власти Башкирии продолжат вдумчиво, энергично и последовательно заниматься темой туризма.