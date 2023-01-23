Водитель Kia Rio и ее муж пострадали при столкновении с дорожным знаком в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В Мечетлинском районе Башкирии водитель легковушки и ее муж пострадали при столкновении с дорожным знаком. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось днем 23 января. На 119-м километре трассы Кропачево-Месягутово-Ачит 23-летняя местная жительница за рулём Kia Rio врезалась в дорожный знак. Удар пришелся на правый бок автомобиля.

фото: ГИБДД РБ

Водитель и ее 31-летний супруг получили травмы и были госпитализированы. Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.

За минувшие сутки в еще четырех ДТП в республике пострадали четыре человека.