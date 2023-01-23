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НовостиОбщество23 января 2023 5:47

В Башкирии отец бросил двух маленьких детей, у которых в ДТП погибла мать

Суд обязал мужчину платить им алименты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Кушнаренковском районе Башкирии отец бросил двух маленьких детей, у которых в ДТП погибла мать. Суд обязал мужчину выплачивать им алименты

В Кушнаренковском районе Башкирии отец бросил двух маленьких детей, у которых в ДТП погибла мать. Суд обязал мужчину выплачивать им алименты

В Кушнаренковском районе Башкирии отец бросил двух маленьких детей, у которых в ДТП погибла мать. Суд обязал мужчину выплачивать им алименты. Об этом 23 января сообщила пресс-служба инстанции.

В суд с заявлением обратились органы опеки. В иске чиновники написали, что отец детей, у которых в автоаварии скончалась мать, самоустранился от исполнения родительских обязанностей, материально не содержит несовершеннолетних и не заботится об их здоровье и развитии, а также ведет антисоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Сами дети сейчас являются воспитанниками приюта в Чекмагушевском районе.

Опека попросила суд лишить мужчину родительских обязанностей и взыскать с него алименты. Инстанция удовлетворила иск в полном объеме.