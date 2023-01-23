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НовостиОбщество23 января 2023 5:06

Парламент Башкирии намерен внести в местный кодекс о выборах положение об иноагентах

Курултай намерен принять этот законопроект в окончательном чтении 26 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии 26 января намерен в окончательном чтении принять законопроект, который внесет в местный кодекс о выборах положение об иноагентах

Парламент Башкирии 26 января намерен в окончательном чтении принять законопроект, который внесет в местный кодекс о выборах положение об иноагентах

Парламент Башкирии 26 января намерен в окончательном чтении принять законопроект, который внесет в местный кодекс о выборах положение об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания Курултая.

В тексте документа говорится, что информацию об использовании в агитационных материалах высказываний людей, внесенных в реестр иностранных агентов, необходимо указывать четко. Соответствующее предупреждение должно занимать как минимум 15% печатной площади и ясно различимо на слух, если речь идет об аудиоматериале.

Как уточнил спикер Константин Толкачев, инициатива направлена на «снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны». В первом чтении Курултай принял этот законопроект в декабре прошлого года.