Температура воздуха в Башкирии на этой неделе понизится до -28°

Температура воздуха местами по Башкирии на этой неделе понизится до -28° Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха местами по Башкирии на этой неделе понизится до -28°. Об этом сообщили региональный гидрометцентр.

Сегодня, 23 января, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-западным, умеренным. Температура воздуха днём составит -5,-10° (в отдельных горных и восточных районах поднимется до 0°.

В последующие два дня, 24 и 25 января, характер погоды не изменится, но будет холоднее: ночью -15,-20° (местами -23,-28°), днём -8,-13°.