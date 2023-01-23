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НовостиОбщество23 января 2023 4:46

Температура воздуха в Башкирии на этой неделе понизится до -28°

Существенных осадков в республике не предвидится
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Температура воздуха местами по Башкирии на этой неделе понизится до -28°

Температура воздуха местами по Башкирии на этой неделе понизится до -28°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха местами по Башкирии на этой неделе понизится до -28°. Об этом сообщили региональный гидрометцентр.

Сегодня, 23 января, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-западным, умеренным. Температура воздуха днём составит -5,-10° (в отдельных горных и восточных районах поднимется до 0°.

В последующие два дня, 24 и 25 января, характер погоды не изменится, но будет холоднее: ночью -15,-20° (местами -23,-28°), днём -8,-13°.