«Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение подряд в матче с «Локомотивом»

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение подряд на выезде в матче с ярославским «Локомотивом». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла 22 января и закончилась со счетом 2:3.

Первый период встречи оказался безголевым. Во втором отрезке было забито сразу три шайбы. Сначала вперед вышли гости благодаря результативному броску Алалыкина. На это хозяева ответили двумя голами: забили Чехович и Шалунов. В заключительной части матча команды обменились шайбами: их на свой счет записали Красковский и Панин.

«Локомотив» (Ярославль) – «Салават Юлаев» (Уфа) 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Голы:

0:1 (34:17) — Данил Алалыкин;

1:1 (37:49) — Иван Чехович;

2:1 (38:49) — Максим Шалунов;

3:1 (53:27) — Павел Красковский;

3:2 (56:26) — Григорий Панин.

Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает шестую строчку. Следующий матч уфимская команда вновь проведет дома – против «Ак Барса». Игра состоится в среду, 25 января.