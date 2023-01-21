После визита в Беларусь Хабиров поблагодарил членов своей команды

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в своих соцсетях фотографии с членами команды и поблагодарил их за работу. Последние дни делегация чиновников и бизнесменов из республики работала в Беларуси.

В ходе официального визита в дружественную страну Хабиров и его команда посетили несколько предприятий и провели встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и руководством Гомельской области. В субботу вечером, 21 января, визит завершился. После этого глава Башкирии выложил несколько фотографий с членами команды.

Сначала Хабиров поздравил своего помощника Азата с Днем рождения, а затем поблагодарил представителя Башкирии в торговом представительстве России в Беларуси Константина Климина за хорошую работу.