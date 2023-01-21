В Башкирии за неделю на 10% подорожали помидоры и на 8% огурцы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 9 по 16 января 2023 года в Башкирии выросли цены на некоторые продукты питания, говорится в отчете Башстата.

По данным статистической службы, сильнее всего подорожали помидоры – средняя цена выросла на 10,2%. Теперь в магазинах по всей республике один килограмм помидоры стоит в среднем 140,37 рублей.

Аналитики также отмечают подорожание на 8,7% за эту же неделю огурцов. Средняя цена одного килограмма составляет 188,76 рублей. В январе 2022 года огурцы стоили в среднем 158,4 рубля.

За неделю на 8,2% стали дороже сосиски и сардельки ( в среднем 419 рублей за кг) и на 3,7% подорожал репчатый лук (средняя цена – 30,75 рублей). Отмечается, что на 3,7% подорожали мясные консервы для детского питания. Сейчас килограмм такой продукции в среднем стоит 1012,01 рубля.