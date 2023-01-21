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НовостиПроисшествия21 января 2023 15:05

В Башкирии простятся с 23-летним Рафисом Талхиным, погибшем в СВО на Украине

Молодого парня похоронят в родной деревне в Кармаскалинском районе
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/karmadm

Фото: vk.com/karmadm

В понедельник, 23 января, в селе Кармаскалы состоится прощание с погибшем в ходе СВО на Украине 23-летним Рафисом Талхиным. Как сообщили в районной администрации, панихида и траурный митинг пройдут в местном парке Победы в 12:00.

Рафис Талхин родился и вырос в райцентре Кармаскалинского района Башкирии. Он окончил местную школу и филиал Аургазинского многопрофильного колледжа по специальности «мастер сельскохозяйственного производства». Срочную службу Рафис прошел в разведке, а в сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Собственную семью парень создать так и не успел.

В администрации Кармаскалинского района Башкирии сообщили, что Рафис Талхин получил смертельное ранение в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики.